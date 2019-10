Voetbalprogramma Zwolle e.o. voor 2 en 3 november

VOETBALPROGRAMMADe derby van Kampen, tussen Go Ahead en DOS, is komend weekeinde een van de hoogtepunten in het regionale amateurvoetbal. De twee teams staan zaterdag (18.00 uur) op Middenwetering op het veld. In de hoofdklasse worden de streekgevechten Flevo Boys - Berkum en Staphorst - Urk afgewerkt.