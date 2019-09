Voetbalprogramma Zwolle e.o. voor 21 en 22 september

Dug-out­test: perfectie in Willems­oord, pareltjes en plastic pulp

17 september De belangrijkste conclusie na ons rondje dug-outs in de regio? De traditionele variant wordt met uitsterven bedreigd. Het gemetselde bouwwerkje, waar wisselspelers en stafleden zich in kunnen verschansen, legt het af tegen saaie eenvormigheid van plexiglas. Gelukkig zijn er dug-outs waar liefde, identiteit en nostalgie in zit. Zoals de winnaar: Willemsoord.