Voetbalprogramma Zwolle e.o. voor 8 en 9 februari

PROGRAMMAHHC Hardenberg mag de koppositie in de tweede divisie zaterdag verdedigen aan de blauwe kant van De Westmaat, bij Spakenburg. Maar aardige wedstrijden zijn er verder ook voldoende. In de hoofdklasse staan Urk (sterk in thuiswedstrijden) en Berkum (sterk in uitwedstrijden) tegenover elkaar. Op een wat lager niveau trekken FC Oldemarkt tegen Steenwijk, SCD'83 tegen Nieuwleusen en Oene - VIOS Vaassen de aandacht. Zwolle heeft ook een stadsgevecht: VSW tegen Dieze West.