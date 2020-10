Voetbalprogramma Zwolle e.o., zeven wedstrijden inmiddels afgelast

OVERZICHT VELUWE VIOS Vaassen opent seizoen met beschamen­de vertoning

20 september In de derde klasse verliest VIOS Vaassen met maar liefst 2-5 van Zwolsche Boys, niet meteen de sterkste ploeg van de competitie. Trainer Maikel Amzand is na de wedstrijd onthutst. ,,Dit is een schande.”