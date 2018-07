Voetbalsters Noord-Veluwe winnen fair play prijs

Zij mogen in het najaar een week naar Manchester om deel te nemen aan een internationaal evenement: tegen elkaar voetballen en aan de slag met persoonlijke ontwikkeling. ,,Een heel bijzondere prijs en verrassend dat ze hem wonnen, want er kwamen meer teams voor in aanmerking. Maar qua sportiviteit hebben ze het fantastisch gedaan’’, vond coach Kees Grovenstein uit Harderwijk.

Sportief gezien hadden de teams van Noord-Veluwe het zwaar op de sintelbaan waarop werd gespeeld. Noord-Veluwe 1 werd tiende en het tweede team werd negende. Noord-Veluwe 3 werd vijftiende en de dames eindigden vierde. ,,Voetballend kwamen we er eigenlijk niet zo aan te pas. Team 1 mocht doordat Enschede niet kon komen meedoen voor de top-tien en dat niveau was echt te hoog. Noord-Veluwe 2 zat ook in een verschrikkelijk zware poule. De teams van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren top.’’

Toch kijkt Grovenstein voldaan terug op het door stichting Life Goals georganiseerde evenement. ,,Tussen de 25 teams was heel veel onderling respect waardoor de sfeer leuk en ontspannen was. Dit was echt een mooie afsluiting van het seizoen. Met Noord-Veluwe gaan we er steeds meer naar toe dat persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling belangrijker is dan de prestatie en het winnen van een beker. Uiteindelijk doen we dit om mensen te laten groeien in het leven. Dat zie je ook echt gebeuren: jongens en meisjes zijn bewust bezig met hun toekomst. Ze gaan aan het werk en zien wat goed voor ze is en wat minder goed. Ze worden daardoor veel stabieler.’’