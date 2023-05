Voor d’Olde Veste valt toch het doek, maar vierde divisie smaakt naar meer: ‘Promotie moet het doel zijn’

vierde divisie Strijdend d’Olde Veste’54 blijft zicht houden op handhaving en kijkt uit naar ‘spannend­ste pot van het seizoen’

Door met 0-1 te winnen van Ajax heeft d’Olde Veste’54 zichzelf in leven gehouden in de strijd tegen directe degradatie uit de vierde divisie. Aanstaande zaterdag valt de beslissing in een onderling duel met directe concurrent Flevo Boys.