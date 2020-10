Voormalig snelheidsduivel Dieze West moet nog wat coronakilo’s kwijt

trainerstaal Bij SVI was Max Spijkerman vergeten, in Wijthmen is hij dolgeluk­kig

16:55 Na alle jeugdteams te hebben doorlopen bij SVI is Max Spijkerman (19) dit seizoen te bewonderen in Wijthmen. ,,Er was geen plan voor mij gemaakt als spits van de JO19-1 voor de overgang naar de senioren. Zonder verdere uitleg was het afwachten en zou het waarschijnlijk een plek in de tweede of derde selectie zijn geworden.’’