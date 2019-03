VV Kampen stelt trainer Meloudi Zaki op non-actief

Het is al het hele seizoen onrustig bij Kampen, dat inmiddels afscheid moest nemen van liefst negen spelers. ,,Dat werkt door binnen alle geledingen van de club”, vertelt voorzitter Ron Diender. ,,Dat ligt overigens niet alleen aan Meloudi, want sommigen zijn gestopt vanwege blessures en andere dingen. Maar al met al leverde het heel veel onrust op en daarom kwamen we voor een keuze. We hebben besloten om afscheid te nemen van Meloudi.”

Wervelwind

Inmiddels heeft het bestuur wel stappen genomen, ook richting een aantal spelers. ,,Die zeiden: als jullie niet doen wat we willen, dan stappen we op. Van die jongens hebben we nu afscheid genomen, want dat kan gewoon niet”, weet Diender. Aankomende zaterdag is Kampen vrij, dus het bestuur van de club heeft even de tijd om een interim-trainer te zoeken. ,,Binnen vijf weken moet er een gediplomeerde trainer staan. We gaan de tijd goed gebruiken.”