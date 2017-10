Wedstrijd gestaakt: Grensrechter belaagt scheids in Dalfsen

Bij de 3-0 van Dalfsen stak de grensrechter zijn vlag in de lucht voor buitenspel. De scheidsrechter dacht er anders over en keurde de goal goed. De grensrechter van Gieten bleef vervolgens uit protest met de vlag in zijn hand op zijn plek staan. ,,Na de goal liep de scheidsrechter niet naar de grensrechter om het moment te bespreken. Hij liet Gieten aftrappen en toen liep de grensrechter het veld in. Na dertig seconden vond de scheidsrechter het genoeg en staakte hij de wedstrijd,'' aldus persvoorlichter Steve Oosterkamp namens sv Dalfsen. De scheids legde het spel tijdelijk stil om de gemoederen even tot bedaren te brengen.