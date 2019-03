Wie is de volgende eersteklasser in Zwolle?

PERIODETITELAchter Berkum ligt een gapend gat in het Zwolse amateurvoetbal. Drie Zwolse clubs maken zaterdag kans op de tweede periodetitel in 2H. Dus is de vraag gerechtvaardigd: wie is de volgende Zwolse eersteklasser?

Scenario’s: De winnaar van SVI-WVF is periodekampioen. Bij een gelijkspel komt Be Quick’28 nog in aanmerking, mits die ploeg met meer dan zes treffers verschil wint bij DZSV in Dinxperlo.

Be Quick’28

Positie in 2H: zesde

Voor het laatst eersteklasser: 2015/2016

Draagt sinds de glorietijd, als hoofdklassekampioen van 2001, het stempel van (voormalig) grootmacht, maar richt de pijlen nu op een terugkeer in de eerste klasse. Be Quick won in de laatste twee seizoenen de derde periode, als bewijs dat er muziek in het elftal zit. Maar de ploeg was te wisselvallig om constant bovenin mee te draaien. Zag afgelopen zomer weer veel spelers de deur uitlopen en hoopt nu eens een paar jaar te kunnen bouwen aan een elftal.

Als trainer Edwin van Nijen daar de kans voor krijgt, komt de eerste klasse binnen handbereik. Hij heeft met Roan Admiraal en Frank Oosterhof clubtrouwe kapiteins, die voorop gaan in de strijd, de balans bewaken en kunnen bogen op ervaring in de eerste klasse of hoger.

WVF

Positie in 2H: derde

Voor het laatst eersteklasser: 2015/2016

Heeft met Hessel Berends, Martijn Ruijsch, Dion Reijnen en doelman Mike te Wiele vier spelers in huis die al een leven lang bij WVF lopen en ook in de hoofdklasse hebben gespeeld. Met Marcel van der Steege zit er in de dug-out ook iemand die weet wat er op hoger niveau wordt gevraagd. De trainer sprak voor het seizoen uit op termijn met WVF naar de eerste klasse te willen, maar dat gebeurt misschien al sneller dan gedacht.

WVF is met de doorstroming van talent een stuk bestendiger geworden en bovendien weer lekker herkenbaar voor de supporters in Westenholte. Max Goudbeek, Lucas Velner en Sieme ten Broeke zijn pareltjes, waar de club jaren mee vooruit kan. Maar kan de ploeg wel zonder Berends en Ruijsch? De routiniers werden een aantal jaar geleden niet voor niets teruggehaald uit het tweede elftal.

SVI

Positie in 2H: vierde

Voor het laatst eersteklasser: nog nooit

Werd door het aantrekken van Youp Kok, Nico Veldman, Mark de Haan, Timo ter Haar en de inmiddels gestopte Caleb Rahajaan voor de competitie getipt als ‘dark horse’ en maakt dat na de winterstop waar. SVI heeft een relatief onervaren ploeg, waarbij naast bovengenoemde spelers alleen Jordi Hendriks kan bogen op ervaring in de eerste klasse.