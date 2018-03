Willemsoord lijkt gered na noodkreet

Bestuurslid Marcel Kuiper luidde eind januari de noodklok. De zondagtak dreigde om te vallen, maar is nu voorzien van vers bloed. Acht spelers hebben zich sindsdien gemeld bij de vijfdeklasser.

In gevaar

De club kwam direct in actie, toen doorsijpelde dat de toekomst van het zondagvoetbal - zaterdagvoetbal is bij de dorpsclub vele malen populairder - in gevaar kwam. Het op de been brengen van een volwaardig elftal bleek wekelijks een euvel bij de ploeg, die met één punt laatste staat. Het kon zo niet langer.

Een werkgroep en het bestuur grepen diverse kansen aan om de toekomst te waarborgen. Het artikel in de krant was een middel. Ook werd een lijst opgesteld met namen van tientallen voetballers die elders op het tweede plan waren geraakt of al even waren gestopt. Acht spelers hapten toe. Twee daarvan trainden deze week al mee en zijn - mits fit - inzetbaar omdat ze langer dan een jaar niet hebben gespeeld. Er keren ook oud-spelers terug. ,,Het ziet er veelbelovend uit'', vertelt Kuiper tevreden. ,,Er stonden dinsdag zestien spelers op het trainingsveld. Dat was lang geleden.''

Pipo de Clown

Over de kwaliteit van de nieuwelingen maakt Kuiper zich geen zorgen. ,,Ze zitten ruim boven het niveau dat wij verwachten. Het zijn geen Pipo de Clowns, al zijn iets minder goede voetballers natuurlijk altijd welkom bij ons.''