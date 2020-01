WZC vindt nieuwe coach in eigen huis: bekend gezicht Van Dijk schuift door

Be Quick ’28 wint Jo van Mar­le-toer­nooi bij terugkeer in WRZV-hal­len in Zwolle

29 december Be Quick ’28 heeft het Jo van Marle-toernooi in Zwolle gewonnen. Het traditionele kampioenschap net na de kerst keerde dit jaar terug in de WRZV-hallen. Be Quick won de finale na strafschoppen van Dieze West.