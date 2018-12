Zaalvoetbal: trend of een tovermiddel?

De winterstop wordt tegenwoordig niet meer gevuld met louter trainingen, een verdwaald oefenwedstrijdje of quasi lollige teambuildingsactiviteiten. Een beetje club neemt deel aan een of twee zaalvoetbaltoernooien. De keuze is dan ook ruim en nog net niet reuze.

Natuurlijk is daar het bombastische Protos Weering-toernooi in Noord-Nederland, dat zaterdag begint. Dan is er nog het traditionele Jan Bralten/Stadt Müller zaalvoetbaltoernooi in Meppel en de Zwolse IJsselcup, waar dit jaar op donderdag 27 en vrijdag 28 december voor de derde keer om wordt gestreden.

Eddy Zwijnenberg is trainer van SC Rouveen, dat dit jaar voor het eerst deelneemt aan Protos Weering. Hij reageert op de stelling: De blessurekans bij zaalvoetbal is niet groter dan op het veld.

,,We hebben veel jeugdige en ook technische spelers in de selectie. Zij zijn enthousiast, hebben plezier in zaalvoetballen en wilden maar wat graag deelnemen aan Protos. Dat heeft ook alles te maken met de ambiance. Hoewel ik zaalvoetbal als een andere tak van sport zie, wil ik het zeker niet verbieden en die spelers teleurstellen. Blessures? Ach, dat kan overal en altijd gebeuren. Ik zit straks lekker op de tribune, laat de coaching over aan mijn assistent en ga genieten van mijn team."

Guido Broers is organisator van eerste uur van het Jan Bralten-zaalvoetbaltoernooi in Meppel, dat gisteren begon en donderdag de grote finaledag kent. Hij is het eens met de stelling dat er in deze periode te veel zaaltoernooien zijn.

,,Protos met honderd ploegen, daar kun je niet tegenop. En dat moet je ook niet willen. Ik houd er wel rekening mee als het gaat om de speeldata. Ook heb ik de beschikking over een groot aantal kleine sponsors. Dat houdt mij op de been. Vernieuwend bezig zijn, dat is ook belangrijk. Zo telt bij mij een kopbal dubbel en als je een gele kaart krijgt, krijg je ook een tien meter-trap - zeg maar een verlengde penalty - tegen. Volgend jaar wil ik mogelijk iets doen met poules met aparte zaal- en veldvoetbalteams en die op de finaleavond mixen."

KHC triomfeerde vorig jaar in de IJsselcup en verdedigt morgen de titel in het Kamper kampioenschap. Op de stelling: zaalvoetbal is de ideale winterinvulling, komt het antwoord van trainer Herman Oosterhaar.