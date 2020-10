ZAC superieur naar zege in Almelo en topklassering in tweede klasse

voetbal zwolleMet een 0-4 overwinning huiswaarts keren is altijd lekker. Daar kunnen ze bij ZAC over meepraten. De ruime zege bij PH in Almelo levert vooralsnog een vorstelijke vierde plek op in de tweede klasse H. ,,We zijn vooral blij met de manier van spelen, dat levert punten op”, constateert trainer John Beijen tevreden.

ZAC wil het liefst de bal rond laten gaan en dat lukt tegen PH vrij aardig. Het is ook effectief, want binnen het kwartier staat het al 0-2 door doelpunten van Erik Kool en Max Stolte. ,,Het lijkt vanaf de kant ook op voetbal, dat vinden we belangrijk”, stelt Beijen. De trainer is blij met de eerste weken van de competitie, waarin alleen van Quick’20 (0-2) werd verloren. ,,Vorig jaar verloren we met 2-1 bij PH, nu zag het er geen moment naar uit dat we hier gingen verliezen.” Zaterdag speelt ZAC de stadsderby tegen Be Quick'28.

De selectie van HTC is in de eerste competitieweken geplaagd door blessures. Nu iedereen weer langzaam fit is, komen ook de resultaten. Tegen Swift’64 boekt de ploeg van Arjan Plessen de eerste zege van het seizoen (2-0). ,,Een troosteloze ambiance, een slecht veld en slecht voetbal. Gelukkig waren wij iets minder slecht dan Swift”, vindt trainer Plessen.

Voor CSV’28 betekent het 1-1 gelijkspel bij VEVO het eerste punt van de competitie in de vierde klasse D. ,,Maar dat hadden er drie moeten zijn”, baalt trainer Berry Mulder. De opvolger van de deze zomer vertrokken Emiel Diender heeft het qua resultaat lastig met een vernieuwde spelersgroep. Tegen achtereenvolgens Wijthmen (3-4), Reaal Dronten (4-1) en WZC Wapenveld (0-2) blijkt CSV niet in staat om te winnen. ,,Wijthmen hadden we met 3, 4-1 moeten verslaan, tegen Reaal gaven we niet thuis. Eigenlijk hadden we wel een punt of zes, zeven moeten hebben”, vertelt Mulder.

Tegen VEVO speelt zijn ploeg een prima wedstrijd en komt het via een benutte strafschop van Lars Ewalt na rust ook op voorsprong. Toch gaat het nog mis. ,,VEVO ging opportunistisch spelen en die bal kwam een keer goed terecht. Het is vooral zonde dat een glaszuiver doelpunt van ons werd afgekeurd. Anders hadden we hier gewoon gewonnen.”

Zaterdag

1D: Nunspeet – SVI 0-3.

2H: WVF – Enter Vooruit 3-1, Be Quick Zutphen – Be Quick’28 1-0, PH Almelo – ZAC 0-4.

3C: HTC – Swift’64 2-0, Zwolsche Boys – Elspeet 2-5.

4D: Wijthmen – EZC’84 afgelast, VEVO – CSV’28 1-1, ’t Harde – VSW 3-0, Dieze West – ’s-Heerenbroek 1-1.

Zondag

4G: Enter - Ulu Spor 3-0, SV Zwolle - Holten 2-5.