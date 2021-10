Zalk doet zijn huiswerk, maar krijgt les van Reaal

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden had Reaal Dronten het eerste uur een zware kluif aan Zalk. ,,Zalk had duidelijk zijn huiswerk gedaan; in de speelwijze stonden ze heel goed”, zag Reaal-trainer Burak Yargan. Dat vond ook Kragt, die zijn ploeg in de rust complimenteerde met het beste spel van het seizoen: ,,We wisten dat we tegen een hele goede ploeg speelden, maar lieten Reaal niet voetballen. Ik vond ons zelfs gevaarlijker.” Beide trainers dachten dat de ploeg die als eerste zou scoren de wedstrijd naar zich toe zou trekken. Dat bleek, want na de 0-1 was het Zalker verzet gebroken en gaf Reaal nog een lesje in effectiviteit. ,,Het was een ‘concentratiewedstrijd’. We moesten geconcentreerd blijven om Zalk te verslaan en dat hebben we uitstekend gedaan”, aldus Yargan. Kragt baalt voornamelijk van de ruime nederlaag. ,,Die geeft de verhoudingen niet goed weer. Wij kunnen de volgende keer best winnen van Reaal, alleen het eerste doelpunt viel aan de verkeerde kant.”