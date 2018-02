Zegereeks HHC ten einde door Kozakken Boys

Berkum pakt volle buit in Opheusden

17 februari Berkum deed vanmiddag wat het moest doen in Opheusden: winnen. De formatie uit Zwolle schoof DFS pas na rust opzij, maar profiteert daardoor wel optimaal van puntverlies bij de concurrenten in de top vijf. Op basis van verliespunten is Berkum zelfs virtueel koploper.