Zwolle, Genemuiden, Staphorst of toch d’Olde Veste? Gewilde Hessel Eikelboom gaat eerst vol voor PEC

Spaanse zon SC Genemuiden ontvlucht bak regen om in Spaanse zon weer fit te worden: ‘Er zijn zeker ballen mee’

In Nederland ploeteren de voetballers op deze zaterdag door een flinke bak regen en harde wind. SC Genemuiden heeft het beter bekeken en loopt op hetzelfde moment op het strand van Marbella in Spanje. Daar moet de basis gelegd worden voor een succesvolle inhaalrace in de vierde divisie.

15 januari