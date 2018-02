Zwolsche Boys viert eeuwfeest met fotorijke reünie

De 'boys' bestaan op 1 mei honderd jaar. Ooit begonnen op sportpark De Vrolijkheid, verhuisden ze uiteindelijk naar Zwolle-Zuid, naar sportpark Jo van Marle. De club heeft een roemrijke historie; kort na de oprichting volgde al een eerste kampioenschap. In 1947 promoveerde het eerste elftal naar de eerste klasse. Dat was toen 't hoogste niveau voor amateurs. Vanaf 1954 tot eind jaren zestig speelde de heren betaald voetbal. In de jaren zeventig keerde de Zwolsche Boys terug naar de amateurs, om in 1984 kampioen in de hoofdklasse te worden.

Met zo'n geschiedenis is er alle reden om terug te blikken. Daarom hoopt de club op veel aanmeldingen van oudgedienden. Leden, oud-leden, voormalige bestuurders of vrijwilligers kunnen zich opgeven per mail; jubileum@zwolscheboys.nl. Daar moet dan wel even de naam, het adres en telefoonnummer bij, laat de vereniging weten. En wie oude foto's of ander materiaal in de aanbieding heeft, kan zich melden op hetzelfde mailadres. De reünie begint die avond om 20 uur in het clubgebouw aan de Landsheerlaan 44.