Zwolse jeugdspeler Zion Promes (11) in de prijzen met fenomenale omhaal

De fraaie treffer werd door Lodeweges beschreven als ‘een wereldgoal'. Ook Koeman zag het talent er afdruipen bij de vliegende Promes. ,,Dit is een bewuste omhaal, en met links.” De complimenten van de bondscoach kan de HTC-speler dus in zijn zak steken. Of Promes nu nog wordt toegevoegd aan de selectie van Oranje voor de Nations League-wedstrijd tegen Engeland, is niet duidelijk.