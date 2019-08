1,5 miljoen euro voor een rijtjeshuis in Amsterdam? Voor dat bedrag koop je dit in Oost-Nederland

De advertentie van dit doodgewoon rijtjeshuis in Amsterdam maakte gister de tongen los op social media. Voor het pand in zuid (wat dertien in een dozijn lijkt) leg je namelijk 1.450.000 euro neer. Maar wat kan je van een krappe 1,5 miljoen euro kopen in Oost-Nederland? Een overzicht.

Bloemenbosweg in Luttenberg, 1.375.000 euro

Voor iets minder dan 1,5 miljoen euro koop je dit landhuis in Luttenberg, vlakbij de Sallandse Heuvelrug. Ter vergelijking: met het rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid beschik je over 144 vierkante meter woonoppervlak. In Luttenberg is dat 315 vierkante meter. Ruim het dubbele dus. En dan heb je geen directe buren.

Terbochstraat in Zwolle, 1.350.000 euro

Door naar een stadsvilla in Zwolle. 1.350.000 euro leg je neer voor dit karakteristieke pand, vlakbij het centrum van Zwolle. Wat je daarvoor krijgt? 16 kamers (waarvan 6 slaapkamers) met drie woonlagen. Buren heb je wel, maar het perceeloppervlak is bijna het dubbele van het rijtjeshuis in Amsterdam.

Tongerenseweg in Epe, 1.495.000 euro

Voor deze villa in Epe betaal je een krappe 1.495.000 euro. Daarvoor krijg je een vrijstaande woning, midden op de Veluwe met een eigen wellness-ruimte (met zwembad!) en wijnkelder. De woning telt 13 kamers (5 slaapkamers), 3 badkamers en 2 aparte toiletten. In vergelijking: het huis in Amsterdam telt 5 kamers (4 slaapkamers), 2 badkamers en 1 apart toilet.

Loseweg in Apeldoorn, 1.500.000 euro

Leg 1,5 miljoen euro voor dit huis neer en je krijgt prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven er als buren bij. Dit landhuis in Apeldoorn telt ruim 334 vierkante meter woonoppervlakte en is ook nog eens gerenoveerd.

Sluisstraat in Deventer, 1.295.000 euro

Advocaat Jan Vlug uit Deventer heeft zijn huis te koop staan: voor 1.295.000 euro kan je in deze stadsvilla in Deventer wonen. Het pand ligt op een steenworp afstand van het Deventer centrum. Het rijksmonument heeft 15 kamers, waarvan 4 slaapkamers. Het woonoppervlakte is 400 vierkante meter. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het rijtjeshuis in Amsterdam.