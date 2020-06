100 miljoen extra voor droogteaanpak? Maak ook afspraken over de grens

Waterschap Vechtstromen, dat voornamelijk over de zandgronden in Twente gaat, trok donderdag opnieuw aan bel, nadat eerder andere waterpartijen dat ook al deden. ,,Als het weken achter elkaar niet regent, is er simpelweg te weinig zoetwater in Oost-Nederland. We moeten het dan doen met het water dat nog over is. Niet alles is dan meer mogelijk. We zullen kritischer moeten kijken naar de functies die veel water nodig hebben en het water eerlijker moeten verdelen. We zullen anders met water om moeten gaan,” gaf watergraaf Stefan Kuks aan tijdens een werkbezoek van minister Van Nieuwenhuizen.