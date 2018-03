11 uit-tips voor prima paasdagen

Zaterdag:

1. ) Een groot spektakel in de regio is Sail Kampen. De organisatoren verwachten net als de vorige keren zo'n 230.000 bezoekers. De binnenstad van Kampen vormt het decor van verschillende activiteiten. De meest bijzondere schepen liggen aan de IJsselkade en op het water vinden allerlei nautische demonstraties plaats door de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de brandweer en de KNRM. De sailroute wordt geheel in stijl aangekleed met visnetten, fuiken, tonnen, rokerijen en figuranten in historische kledij. Hier staat het hele programma.

2.) Flitsende lichten, stampende muziek en overal de kreet 'Winnen, winnen, winnen!'. Voor kermisliefhebbers is er weer van alles te beleven tijdens de paaskermis in Deventer. De kermis is te vinden op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. De openingstijden zijn zaterdag en zondag tot middernacht. Tweede Paasdag sluit de kermis een uur eerder.

3.) Voor liefhebbers van natuur en wandelen is er de Blokzijler Meren Wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit 10, 15, 25, 30 en 40 km. ,,Dit jaar gaat de tocht door het hart van de Weeribben en Wieden met al zijn natuurschoon. Spil in deze wandeltocht blijft Blokzijl, wat als start en finishplaats een fantastische entourage biedt", zo schrijft de organisatie.

Eerste Paasdag:

4.) In Nieuwleusen kunnen liefhebbers eieren gooien bij Café Het Witte Peerd. Om 14.00 uur beginnen de wedstrijden en vanaf 13.00 uur start de inschrijving. Het is de bedoeling dat een ei over een zo groot mogelijke afstand gegooid en heel gevangen wordt. Het record staat met 55 meter (2008) op naam van Gerald en Harrold de Boer.

5.) Voor gezinnen met kinderen wordt in Deventer de Wonderland Paasparade gehouden. Stadshof Deventer wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot (Alice in) Wonderland Paasparade. Wat het weer ook brengt, er staat in ieder geval een grote tent. Wonderland Paasparade is een gratis familie-evenement en is te bezoeken via de Grote Overstraat ter hoogte van nummer 23.

6.) Op 1e en 2e paasdag rijdt er weer een stoomtrein tussen Apeldoorn en Eerbeek. Aan boord is de paashaas, die paaseitjes uitdeelt. Op de terugweg vanaf Eerbeek wordt 45 minuten gestopt in het Museumdepot Beekbergen. De stoomlocomotief zal het depot inrijden om de voorraad kolen en water bij te vullen. Voor reizigers tegelijk dé kans om de grote verzameling locomotieven van dichtbij te bekijken, in het stoomdepot en de werkplaats.

Tweede Paasdag:

7.) In Dok Zuid in Apeldoorn wordt een Internationale platenbeurs in Apeldoorn gehouden. Volgens de organisatie is er keus uit 100.000 cd's en lp's. De prijzen liggen tussen de 1 euro en 100 euro voor een collectors item.

8.) Alles draait om de natuur bij Hardenberg Buiten, dat van 10.30 tot 16 u. gehouden wordt op de Oldemeijer. Belangrijkste nieuwe onderdeel is de mini-obstaclerun die bij de recreatieplas opgebouwd wordt door mede-organisator Total Outdoor Events. Een stoere hindernisbaan die bezoekers uitdaagt. Voor de teams van de 'Battle of the Village', de zeskamp tussen buurtschappen, is de hindernisbaan onderdeel van de wedstrijd.

9.) De Ronde van Vedett in Deventer is een spektakel voor deelnemers en toeschouwers. De wielrenners worden langs een parcours geleid dat door allerlei panden in Deventer gaat. De bedoeling is om een Vlaamse sfeer te scheppen. Daarom zijn er langs het parcours retro-tappunten, een frietkot en wafels. Uit speakers klinken muzikale wielerklassiekers en wordt het publiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de wielerronde.

10.) De Zwolse Voetbalvereniging WVF houdt op paasmaandag een kampioenschap eieren gooien. De bedoeling is zo ver mogelijk met eieren te gooien, die dan ook nog eens netjes worden opgevangen. Belangstellenden kunnen zich opgeven op de dag zelf in de kantine van WVF. Het kampioenschap begint om 13.00 uur op sport De Weide Steen.