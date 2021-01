13 | Rapper Snelle: ook in 2021 is de Deventer koek nog lang niet op

Video Lichaam Danny (18) gevonden in kanaal in Raalte na zoektocht van enkele dagen

25 december In het kanaal langs de Wolthaarsdijk in Raalte is het lichaam van Danny gevonden. Dat bevestigt de politie. De 18-jarige Danny uit Lemerveld was sinds dinsdag vermist. ,,Het is heel triest dat de zoektocht zo is afgelopen. Maar er is nu wel een einde gekomen aan de onzekerheid’’, reageert een buurtbewoner.