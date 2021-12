17.500 euro voor vijf kerstbomen? Deventer doet het (en zo zit het in jouw gemeente)

De kosten voor de 25 kerstbomen die deze winter te bewonderen zijn in winkelcentra in het oosten van het land lopen flink uiteen. Van een paar honderd euro tot een paar duizend. Deventer spant de kroon: de vijf bomen die de gemeente plaatste, kosten samen 17.500 euro. Inwoners schrikken ervan. ,,Maar het is wel prachtig!”