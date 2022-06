25.000 nieuwe huizen in dorp met 1600 inwoners? Gelderland trekt ‘toekomstkaart’ na grote woede weer in

25.000 woningen in Stroe. Minimaal 10.000 huizen erbij tussen Ede en Veenendaal. De vergezichten van de provincie Gelderland, vastgelegd op een toekomstkaart, hebben voor woede gezorgd in de regio. De provincie Gelderland, die juist over de plannen in gesprek moest met gemeenten, heeft de kaart nu ingetrokken.

Vooral in de Regio FoodValley was de woede groot. Juist in de Gelderse Vallei had de provincie hele vlakken nieuwe woonwijken ingetekend op plekken waar nu volop geboerd werd.

Zo werd geopperd dat er een ‘Stroe City’ kan komen op de plek waar nu nog een agrarisch dorp ligt, inderdaad het centrum van recente boerenprotesten.

Kaart levert wantrouwen op bij boeren

Ook in een gebied tussen Lunteren en Ede zouden 10.000 woningen bij kunnen komen. Voor boeren is daar vanzelfsprekend dan nog weinig plek. In de Liemers groeiden in deze visie Zevenaar, Duiven en Didam helemaal naar elkaar toe.

Verschillende boeren hebben al lange tijd het idee dat ze niet hoeven te wijken omwille van stikstof, maar om plaats te maken voor woonwijken. In dit plan ziet onder meer Bart Kemp van agractie een bevestiging van die plannen. ,,Je mag best plannen voor woningbouw maken, maar doe dat dan niet met de drogreden van stikstof.”

Gedeputeerde Peter Kerris ontkent dat onder de mom van stikstof plaatsgemaakt wordt voor woningen. ,,Dat wil ik absoluut ontkrachten. We willen een vitaal landelijk gebied met een sterke agrarische sector.”

Terug naar de tekentafel

Een woordvoerder van de provincie zegt dat Gelderland nu terug naar de tekentafel gaat ,,Het laatste dat we willen is dat er nog meer onrust komt in een gebied waar er al zoveel onrust heerst.” De provincie gaat haar toekomstvisie helemaal opnieuw maken, dit keer in overleg met gemeenten en regio's. ,,Dit hebben we gewoon niet goed gedaan.”

Voor Bart Kemp is het echter duidelijk wat de provincie wil. ,,Ik geloof niet dat dit een proefballon is. Eerst was er de motie om dit gebied voor grootschalige woningbouw aan te wijzen, later de minister die zegt dat veel pluimveehouderijen weg moeten. En nu de provincie. Voor mij is het duidelijk. Dit is de lijn: boeren weg voor woningen.”

Scherpe keuzes

Voor de provincie wacht nu een schier onmogelijke taak. Voor alle plannen op het gebied van landbouw, natuur, woningbouw en bedrijvigheid is er eigenlijk bijna twee keer de huidige oppervlakte van de provincie nodig. Toch verlangt minister Hugo de Jonge per juli 2023 een plan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie. Daarin moeten hoe dan ook scherpe keuzes gemaakt worden.

