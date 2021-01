3 | Jan Terlouw hoopt 90 te worden in 2021: ‘Fantastisch dat ik dit allemaal nog kan, terwijl ik stokoud ben’

Oorlogswin­ter: hoe Jan Terlouw zijn meest succesvol­le boek schreef

9 februari Sommige boeken hebben eeuwigheidswaarde. Oorlogswinter van Jan Terlouw is er zo één. Zelfs in China kunnen ze binnenkort lezen over de oorlogsavonturen van zijn alter ego Michiel van Beusekom in het fictieve IJsseldorp de Vlank tijdens de Hongerwinter, nu 75 jaar geleden. ,,Ik heb zelf helemaal niets heldhaftigs gedaan. Maar de oorlog heeft mij gemaakt tot wie ik ben, daarvan ben ik overtuigd.”