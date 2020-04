40 rijbewijzen afgepakt en ruim 200 boetes tijdens paasweekend in Oost-Nederland

De politie heeft tijdens het paasweekend in Gelderland en Overijssel liefst veertig rijbewijzen in beslag genomen, dat gebeurde in onder meer Kring van Dorth en in Zwolle. Verder werden nog ruim 200 bestuurders bekeurd, waarvan het gros voor te hard rijden.

Een motorrijder werd in Kring van Dorth gepakt met een snelheid van 149 kilometer per uur, terwijl maximaal 60 kilometer per uur was toegestaan. Een automobilist reed veel te hard de A28 bij Zwolle. De bestuurder werd gepakt met 190 kilometer per uur, waar maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden.

In de omgeving van Enter moest een motorrijder ook zijn rijbewijs inleveren. De snelheidsduivel reed liefst 163 kilometer per uur, op een weg waar 60 kilometer per uur geldt als maximumsnelheid. Daarnaast werden her en der in Gelderland en Overijssel nog eens 37 rijbewijzen ingenomen.

Bonnenregen

In totaal deelde het Team Verkeer Oost-Nederland afgelopen paasweekend 188 boetes uit in Gelderland en Overijssel voor het overtreden van de maximumsnelheid. Het merendeel hiervan reed meer dan 30 km/u te hard.

Wheelie

Vijf bestuurders gingen op de bon vanwege rijden zonder rijbewijs. Er werden daarnaast 35 boetes geschreven voor overtredingen zoals het negeren van een doorgetrokken streep, het maken van een wheelie, het negeren van een stopteken en het negeren van een gesloten verklaring.

Compliment