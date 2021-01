7 | Ernst Kuipers loopt zich het vuur uit de sloffen voor ons allemaal

Pech voor geluksmake­laar Kosterman uit Zwolle: ‘Maar Staatslote­rij geeft mij doekje voor het bloeden’

29 december ‘Geluksmakelaar’ John Kosterman heeft het grootste verkooppunt van Staatsloten in Nederland. Normaal gesproken staan mensen deze dagen rijen dik voor zijn Primera-winkel in Zwolle, maar door corona is het ook daar stil. Hoe komt ‘John splinter’ nu door de winter?