75 jaar na de razzia zijn Staphorsters in Neuengamme om 20 omgekomen dorpsgenoten te herdenken

Kleindochter Annigje van der Sluis-Meesters (58): ,,Ik was hier eerder, maar dat we nu met een groep dorpelingen de mannen hier herdenken emotioneert mij zeer. Ik weet hoe mijn oma heeft geleden. Ik heb haar nooit veel gevraagd. Dat had ik moeten doen. Opa heb ik nooit gekend, maar dit grijpt mij zeer aan. Dit doe ik voor hem en voor oma. Wij mogen dit niet vergeten.’’ Slager Jan Bloemert hoorde ook bij de groep van twintig weggevoerden. Toen een gespierde vent van 44 jaar. Hij hield het lang vol, maar overleed toch op 20 april 1945 in Sandbostel. Het verhaal gaat dat hij betrokken was bij een opstand in de keuken. De uitgehongerde gevangenen overvielen de kookbarak, waarna er onderling gevechten uitbraken. Later schoot de SS in het wilde weg en waarschijnlijk werd dit Bloemert fataal. Kleindochter Trijn Koster-Bloemert (67) en haar man Egbert (69) zien in Sandbostel de naam van opa Jan staan. ,,Jammer dat mijn moeder dat niet meer kan zien. Deze permanente tentoonstelling is er nog maar twee jaar, net voordat zij overleed. Wij geloven trouwens niet dat hij is omgekomen bij de keukenopstand. Ik denk dat hij is gevlucht en toen is overleden. We vonden zijn lichaam terug en hij ligt nu in Loenen begraven. Het is raar, maar ook een bijzonder gevoel om hier rond te lopen. Hij was hier ook. Hij zag deze barakken en liep over dit pad.’’