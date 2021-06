Aad (79) uit Zwolle: ‘We worden buitengesloten uit de maatschappij’

poll Dit is jouw kans: Epe wil weten of jij vertrouwen hebt in de gemeente

21 mei ,,Ik heb vertrouwen in het gemeentebestuur. Helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens, weet niet...’’ Dat is de meest beladen vraag in de ‘quickscan’ waarmee Epe de komende weken onderzoek doet naar de plaatselijke bestuurscultuur. De gemeente stelde dat in na ophef over het functioneren van wethouder Robert Scholten, die in februari opstapte.