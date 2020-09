Aan de overkant van het water mag meer; coronaregio's worstelen met verschillen

Wie beslist of er strengere maatregelen gaan gelden, zoals het toestaan van minder mensen per bijeenkomst en vroegere sluittijden van de horeca?

Dat wordt niet per gemeente afgekondigd, maar per Veiligheidsregio. Dat is een samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, GGD, en andere hulpdiensten in de regio. De regio’s zijn opgetuigd om veiligheid en crisisbestrijding te regelen. Deze regio kent drie van die verbanden: de Veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost Gelderland. Opschalen naar zwaardere coronamaatregelen gebeurt als per 100.000 inwoners zeven personen of meer besmet zijn, per dag. Formeel besluit de landelijke overheid tot opschalen. Zoals ook vandaag weer bleek, toen minister-president Rutte bekendmaakte dat Flevoland aan het rijtje van zorgelijke Veiligheidsregio's is toegevoegd. Zo'n besluit gaat in nauw overleg met de Veiligheidsregio. In dat bestuur zitten de burgemeesters van alle gemeenten, voorgezeten door die van de grootste.

Code oranje, in sportzomers kan dat duiden op vrolijke gekte rond het Nederlands Elftal. In coronatijd is het alle hens aan dek.

Er mág minder. Bijvoorbeeld in de horeca, waar zaken om middernacht geen nieuwe klanten mogen toelaten en om 01.00 uur het licht uit moet. Het aantal mensen dat maximaal aanwezig mag zijn op een bruiloft of andere bijeenkomst wordt teruggeschroefd naar vijftig. Grotere bijeenkomsten zijn alleen mogelijk als de gemeente op de hoogte is en toestemming geeft. In regio's in de Randstad geldt dat strengere regime nu al een aantal dagen.

Het levert gekke situaties op. Op Flevoland is Almere een brandhaard, maar Ens bijvoorbeeld niet. Toch gelden daar dezelfde regels.

Dat is moeilijk uit te leggen en punt van discussie in de Veiligheidsregio’s en het overkoepelende, periodieke overleg daarvan (Veiligheidsberaad). Om het overzichtelijk te houden en te voorkomen dat bezoekers massaal in plaatsen uitgaan waar meer mag, is het uitgangspunt per regio dat regels voor sluittijden en groepen mensen overal hetzelfde zijn. In de praktijk lijkt dat voor de horecatijden een minder hard uitgangspunt en wordt er al per gemeente maatwerk bedacht (eerder dicht). Horeca in Harderwijk sluit al iets eerder in de nacht.

Het fysiek sluiten van drukke plekken is sowieso lokaal werk. Denk bijvoorbeeld aan de burgemeester die een drukke plek langs de rivier afsluit of een park op slot gooit. Misschien in Lochem niet aan de orde, maar in Harderwijk wel. Beide liggen in Noord- en Oost Gelderland. Met ruim 800.000 inwoners is die regio vrij groot, met meer kans op grote regionale verschillen.

Gekke situaties krijg je ook waar regio’s aan elkaar grenzen.

Harderwijk, waar het aantal coronabesmettingen oplaait, ligt in Noord- en Oost Gelderland en daar is voorlopig nog geen sprake van code oranje. Dichtbij in Flevoland wel. Uitgaan in Harderwijk kan net iets langer dan in Flevoland. Een trouwerij of andere bijeenkomst organiseren aan de Veluwse kant van het water is ook aantrekkelijker, omdat het maximum van vijftig bezoekers dan niet geldt. Bestuurders en bestuurskundigen voorzien al een watereffect; organisatoren gaan uitwijken. Grensoverschrijdend is ook het verkeer van mensen, die qua werk en privé veelvuldig tussen regio’s heen en weer reizen.

Wat kunnen regio’s en gemeenten daar tegen doen en is het zo wel zinvol?

Weinig. De grenzen gaan uiteraard niet op slot. Bij bijeenkomsten waar een vergunning nodig is, kunnen gemeenten die niet weigeren als die aanvankelijk in een andere veiligheidsregio op de rol stonden. Een verbod kan alleen als in een regio daadwerkelijk de restricties gelden van maximaal vijftig personen. Dus in dit geval ook Noord- en Oost Gelderland is opgeschaald naar oranje. Vanwege die verschillen per regio, de moeilijkheden die dat oplevert en kleine omvang van Nederland, waar je in een paar van uur van noord naar zuid reist, riep burgemeester Aboutaleb van Rotterdam al op om niet meer regionaal te denken, maar restricties landelijk in te voeren.