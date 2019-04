Aanbod koopwoningen Apeldoorn-Deventer-Zwolle daalt: nieuwbouw noodzakelijk

Rodenburg is onderdeel van Dynamis, een netwerk van dertien grote, regionale makelaars, en heeft zelf vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zwolle. In hun gezamenlijke kwartaalrapportage concluderen Rodenburg en Dynamis dat de dynamiek op de woningmarkt wordt geremd door het huidige gebrek aan aanbod. Zo wisselden in Zwolle maar liefst een kwart minder woningen van eigenaar dan een jaar geleden. Ook in Apeldoorn en Deventer is een forse terugval van verkoopcijfers te zien. Om te kunnen voldoen aan de vraag van woningzoekers is het daarom volgens Rodenburg en Dynamis noodzakelijk om de woningvoorraad uit te breiden.

Historisch dieptepunt

In Deventer heeft het woningaanbod zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Voor het eerst staan er in die stad minder van driehonderd woningen te koop. Zowel in Deventer als in Zwolle worden ruim de helft minder woningen aangeboden dan op het laagste punt in 2008. Alleen in Apeldoorn is deze daling minder sterk. Dat komt doordat daar veel vrijstaande woningen te koop staan, terwijl de vraag naar dit woningtype beperkt is. In Apeldoorn staan, per 1 april, nog zo’n 875 woningen te koop. Dit is een zesde minder dan een jaar geleden.

Nieuwbouw

Terwijl in Zwolle de nieuwbouw een jaar geleden nog een belangrijke rol speelde in het aantal verkopen, is dit het afgelopen half jaar sterk afgezwakt. Dat komt opnieuw door een gebrek aan aanbod. Het aandeel nieuwbouw ligt op dit moment in zowel Zwolle (tien procent), Apeldoorn (negen procent) als Deventer (drie procent) ruim onder het landelijke gemiddelde van 16 procent. In Zwolle is de vraag naar woonruimte groot, op het woningplatform staan bijna 13.000 serieuze zoekers voor koopwoningen geregistreerd. Deze woningzoekers kunnen kiezen uit slechts uit 258 woningen. Overigens staat Zwolle op de zesde plaats van de duurste woongemeenten buiten de Randstad met meer dan 50.000 inwoners. Kopers betalen gemiddeld 2575 euro voor een vierkante meter woonruimte.

Populair bij Amsterdammers