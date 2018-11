‘Aankoop duur medicijn niet van invloed faillissement‘

Er is geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen. Bovendien is er geen sprake van een gat in de begroting van MC IJsselmeerziekenhuizen, zoals de publicatie van Follow The Money suggereert.

Dit stellen toenmalig aandeelhouder Loek Winter en de directieleden Tim Roldaan en Willem Boer van MC IJsselmeerziekenhuizen in een persverklaring waarin ze nadrukkelijk afstand nemen van de berichtgeving in Follow The Money. Volgens het journalistieke onderzoeksplatform kochten de IJselmeerziekenhuizen (net als MC Slotervaart onderdeel van de MC Groep) vorig jaar en dit jaar maandenlang bepaalde kankermedicijnen van Zytoservice Deutschland GmbH in Duitsland, terwijl ze deze niet konden declareren bij Nederlandse zorgverzekeraars. Het zou hebben geleid tot een verliespost voor de ziekenhuizen van tussen de 3 en 5 miljoen euro.

Suggestief

,,Het bericht is suggestief en gebaseerd op onjuiste informatie”, aldus Winter, Roldaan en Boer in de persverklaring. Volgens hen is er geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen. ‘Wij spreken met klem tegen dat er enige sprake is van verwijtbaar handelen door het bestuur van het ziekenhuis of dat deze kwestie heeft geleid tot het faillissement van het ziekenhuis.‘

Geen investering eigen apotheek

Volgens Follow The Money was MC IJsselmeerziekenhuizen met medicijnen uit Duitsland begonnen, omdat de organisatie in 2011 niet bereid was flink te investeren in de eigen apotheek. ,,En dat was toen wel nodig”, aldus onderzoeksjournaliste Eelke van Ark van Follow The Money. ,,Ze hebben ervoor gekozen bij een ander bedrijf kant-en-klare medicijnen in te kopen, die zij anders nog in die apotheek klaarmaakten voor gebruik. Op zich geen bezwaarlijk plan. Het heeft alleen niet goed uitgepakt vanaf 2017.‘’

Financieel risico

Al in 2015 is volgens de onderzoekster van Follow The Money bekend dat de uit Duitsland afkomstige infuuszakken op termijn niet meer gedeclareerd konden worden om administratieve redenen. Van Ark: ,,Toen werkten ze al wel een tijdje met deze medicijnen, maar hadden ze eigenlijk twee jaar de tijd om het probleem dat zou ontstaan op te lossen. Dat is niet gebeurd, niet voor mei 2018. Die medicijnen kosten tonnen per maand en dit ziekenhuis kon zich zo’n financieel risico echt niet permitteren. Dat hebben we ook gezien, ze zijn nu failliet.”

Belangenverstrengeling

Uit het onderzoek blijkt ook dat bestuurder Loek Winter en ziekenhuisdirecteur Tim Roldaan zelf in 2012 samen met de Duitse medicijnenleverancier een bedrijfje hebben opgericht. ,,En zij waren van plan in Nederland een vestiging te openen”, weet Follow The Money. Winter en Roldaan stellen in de persverklaring echter dat er pertinent geen sprake van belangenverstrengeling tussen de eigenaren van Zytoservice Nederland BV en de aandeelhouders of het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen.

Pleidooi onderzoek naar Loek Winter

Ondertussen pleit de Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) - een belangrijke partij die de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland wil overnemen - voor een onderzoek naar zorgondernemer Loek Winter, zo zei CCN-directeur en cardioloog Igor Tulevski dinsdag in het Radio 1-programma 1op1. ,,Ik vind het jammer dat het ondernemerschap onder druk staat door dit soort voorbeelden,” zegt Igor Tulevski. Oprecht als mens en arts, als dat waar is: vind ik dat dat niet kan. Daarom zou het goed zijn als er een onderzoek komt, ook voor hemzelf.”