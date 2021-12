Aantal faillissementen stijgt, maar is dat veel of ‘erg weinig’?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland duikt onder weekgemid­del­de met aanzien­lijk minder nieuwe besmettin­gen dan gisteren

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Oost-Nederland is vastgesteld ligt aanzienlijk lager dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn er in deze regio 1577 nieuwe besmettingen vastgesteld, gisteren waren dit er 1889.

12 december