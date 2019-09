Aantal jonge en succesvolle ondernemers in regio groeit sterk: ‘Ze beginnen gewoon’

Het aantal kinderen met een eigen bedrijf is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Telde deze regio in 2014 nog 317 ondernemers jonger dan 19 jaar, in 2019 is dat gegroeid naar 596. Opvallend: veel jongeren zijn idealistisch en beginnen een bedrijf om ‘de wereld een beetje beter te maken’. En wat ook meespeelt: ,,Jongeren hebben meer lef, zijn nieuwsgieriger en eigenwijzer."

De Kamer van Koophandel verwacht dat de groei van heel jonge ondernemers zich nog verder door zal zetten en speelt daar op in. Er zijn al kindvriendelijke websites die de KvK opzette om kinderen, maar ook hun ouders, te informeren. En er komt mogelijk een vervolg op de speciale startersdagen die de afgelopen jaren zijn gehouden voor kinderen die een eigen bedrijf willen beginnen.

,,Een eigen bedrijf starten is natuurlijk op de eerste plaats leuk, maar ook een serieuze kwestie waarover je je goed moet laten voorlichten’’, zegt Jessica van El, adviseur voor jonge ondernemers bij de KvK.

De opmars van jonge ondernemers is al langer bezig en gaat hand in hand met 'het gemak van internet'. Van El: ,,Ondernemen is gewoner, vanzelfsprekender. Dat heeft ook met de tijdgeest te maken; jongeren hebben meer lef, zijn nieuwsgieriger en eigenwijzer. Op scholen is meer aandacht voor het vak ondernemerschap, kinderen groeien op in een digitale wereld, zijn handig met sociale media en dan gaat het heel gemakkelijk van hobby naar handel en eigen bedrijf met een eigen website.’’ Ze 'beginnen gewoon', zegt Van El. ,,Vaak niet eens zozeer om het geld, maar om de wereld beter te maken, mensen te helpen. Dat valt echt op.’’

Niet iedereen is even enthousiast over het jonge ondernemerschap. De jongste ondernemer is 8 jaar. En de wet op kinderarbeid - die bewaakt dat kinderen niet te veel werken en genoeg vrije tijd houden - geldt niet bij een eigen bedrijf. Dan ligt overbelasting op de loer en verandert 'leuk' in 'een last'. Ouders moeten dat zelf in de gaten houden, zegt Nationale Kinderombudsvrouw Margrit Kalverboer. ,,Zolang jongeren doen wat ze leuk vinden en er genoeg vrij tijd overblijft voor school en ontspanning, is ondernemen op jonge leeftijd iets heel positiefs. Als een eigen bedrijf zoveel tijd kost dat er geen ruimte is voor huiswerk of om leuke dingen met je vrienden te doen, kan het wel een probleem worden.’’

Stress en hoge prestatiedruk is een toenemend probleem onder jongeren, constateert de ombudsvrouw. ,,Vrije tijd is heel belangrijk om je goed te blijven voelen. Ze hebben er niet voor niets recht op.’’

Volgens adviseur jonge ondernemers Jessica van El zijn kinderen in verreweg de meeste gevallen ‘gezond bezig’. Belangrijk is in ieder geval dat ook ouders de kinderen vol ondersteunen, zegt Van El. ,,Anders werkt het niet. Zij moeten financieel garant staan, meedenken, meeleven en meekijken.’’ Kinderen blijken vaak goed voorbereid, zegt ze. ,,Ze kijken filmpjes op allerlei websites. En ze staan er heel onbevangen in, zien geen concurrenten maar delen juist hun ervaringen, helpen elkaar. Jongeren denken veel meer in: samen kom je verder.’’