Aantal werklozen blijft verder dalen, personeelskrapte naar alarmfase

Het aantal mensen met een ww-uitkering daalde in november voor de zoveelste maand op rij. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar kromp het aantal werklozen in Stedendriehoek & Noordwest Veluwe met 30,4 procent, in Regio Zwolle 31,6 procent en in Flevoland 32,3 procent. Landelijk ging het aantal werklozen 31,5 procent omlaag.