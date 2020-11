Aardappelzetmeel helpt ProRail de herfst door: veel minder slippende treinen dan vijf jaar geleden

Bos genoeg dus thuisblij­ven is nergens voor nodig, alleen de parkeer­plaat­sen zijn druk

18 oktober Druk in de bossen? Bij de Stakenberg in Elspeet en De Dellen in Heerde geen code rood zoals in de bossen bij Breda. Met gezond verstand hoef je de bossen volgens de wandelaars niet te mijden. En als het wel druk is? Dan rij je gewoon naar de volgende plek. Bos genoeg.