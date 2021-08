Achtbaan Hellendoorn valt na twee harde knallen stil tijdens rit

Kota Radja in Hattem is zeker niet de zoveelste ‘Chinees’

23 juli Over de Chinese keuken zijn genoeg vooroordelen: je kunt er drie dagen van eten, de sauzen lijken op elkaar, de decoratie van wortel wordt meerdere malen gebruikt en het eten zelf is niet echt verfijnd. Of ze nu waar zijn of niet, Kota Radja in Hattem lijkt zich te onderscheiden. Als lid van de FER (Fine Eastern Restaurants) staan ze als één van de dertig leden garant voor topkwaliteit en service. Daarnaast hebben we vernomen dat er zo af en toe ook sterrenchefs aanschuiven en blijkt de eigenaar tevens een sommelier. We zijn benieuwd!