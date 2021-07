Achtung! Bij tanken of ‘einkaufen’ in Duitsland is negatieve coronatest verplicht vanaf dinsdag

Dit kan met een negatieve coronatest die is gedaan vóór je Duitsland in komt. Zowel een sneltest als een PCR-test (die ze bij de GGD doen) wordt geaccepteerd. Wel is er een verschil in de geldigheidsduur: een negatieve sneltest mag maximaal 24 uur oud zijn, voor een PCR-test is dat 72 uur.

De testplicht geldt voor iedereen vanaf 6 jaar, dus ook Nederlandse kinderen die Duitsland in willen moeten getest zijn. De Duitse politie controleert hierop aan de grens en de boetes voor mensen die zich niet aan de regels houden zijn zeer hoog.

Hoogrisicogebied

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De strengere Duitse regels gelden vanaf dinsdag, omdat ons buurland Nederland weer heeft aangemerkt als ‘hoogrisicogebied’. Dit omdat het aantal coronabesmettingen in ons land al een tijd boven de voor Duitsland kritische grens ligt: 200 per 100.000 inwoners ligt. In Duitsland zelf ligt het aantal besmettingen rond de 15 per 100.000 inwoners.



Er zijn ook uitzonderingen voor de testverplichting, bijvoorbeeld voor mensen die volledig gevaccineerd zijn (dus die al twee prikken tegen corona hebben gehad) of genezen zijn van corona. Voor hen is een bewijs van inenting of genezing voldoende.



Dat bewijs moet geüpload worden op het toegangsportaal van de Bondsrepubliek op einreiseanmeldung.de. Het bewijs zelf moeten mensen kunnen tonen bij de grens.

Grensverkeer

Ook voor grensverkeer is er een uitzondering gemaakt; voor mensen die wonen in Duitsland en werken of studeren in Nederland of andersom geldt de testplicht niet. Ook beroepschauffeurs hoeven zich niet te laten testen.

En mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven – zoals reizigers die via Duitsland naar hun bestemming gaan – hoeven evenmin een negatieve coronatest te kunnen overleggen. Voorwaarde zijn wel dat er niet gewinkeld of overnacht wordt in Duitsland.