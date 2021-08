Afghanen is al verteld dat hun verblijf in Harskamp zeer tijdelijk is: dit weten we nu over de opvang

Zijn ze dan na tien dagen weg?

Dat is onduidelijk. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen heeft contact met een Afghaan die voor hem tolkte. Hij vertelt hem dat na de quarantaine vanwege corona (die duurt tien dagen) de Afghanen elders in Nederland worden gehuisvest. Dat is hen in ieder geval verteld. De vraag is of dat meteen na de quarantaine is of dat het nog even kan duren. De gemeente Ede kon vanochtend nog geen uitspraken doen over de duur van de opvang. Het COA was ook nog niet bereikbaar om uitsluitsel te geven.