Agressie in ziekenhuis neemt toe: extra beveiligers en corona-coaches moeten heethoofden bestrijden

Voelen jongeren zich aangespro­ken door de woorden van Rutte? 'Niemand vroeg ons iets'

8 augustus In het westen neemt het aantal coronabesmettingen toe, in het oosten hebben we nog geen grote stijging gezien. Toch is er veel kritiek op jongeren, zij zouden het virus verspreiden. Mark Rutte riep jongeren op zich aan de regels te houden. Voelt de jeugd zich daardoor aangesproken? We peilen de meningen.