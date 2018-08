Al 22 dagen heet: dit is de langste hittegolf ooit in Oost-Nederland

Donderdag wordt het record uit 1994 geëvenaard. Toen was het in het Limburgse Arcen van 10 tot en met 31 juli heet. Nu is het einde van de reeks warme en tropische dagen nog niet in zicht, dus het staat volgens Weeronline vast dat er vanaf vrijdag een nieuw record staat.

De hittegolf begon op 12 juli in Limburg, Brabant, Gelderland en Twente. Een groot deel van dat gebied is ook het droogste van Nederland.

In het midden en westen van Nederland was de hittegolf zaterdag voorbij, omdat toen in De Bilt de 25 graden Celsius niet meer werd gehaald. Gezien de weersverwachting is daar mogelijk een tweede hittegolf op komst. Dat is alleen eerder in 1941 en 2006 gebeurd, zegt het weerbureau.