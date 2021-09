Al bellend veroorzaakte automobilist dodelijk ongeval, officier eist werkstraf en rijontzegging

In een flauwe bocht op de N36 bij Beerze kwam op 4 maart 2020 de Tesla van Steven S. uit de gemeente Hardenberg geleidelijk op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer. S. hing op dat moment aan de lijn met een collega en meende zijn auto op ‘autopilot’ te hebben staan. Deze functie houdt de Tesla netjes binnen de lijnen, maar dat bleek niet het geval. Een seconde voor het ongeval wordt de telefoon uit de usb-houder genomen. S. ontdekt te laat dat zijn auto al grotendeels op de verkeerde weghelft rijdt en schampt een vrachtwagen. Die komt door de botsing frontaal in botsing met een bestelbus en kantelt. De bestuurder van die personenwagen was op slag dood. De chauffeur raakte zwaargewond, maar Steven was wonderwel ongedeerd. Had hij wel of niet de telefoon in zijn handen ten tijde van het ongeval?