Alle hens aan dek voor vega-week

In de Week zonder Vlees (11 tot 17 maart) worden alle verloven ingetrokken bij Vivera in Holten. De producent van vleesvervangers verwacht die week 75 procent extra afzet. En de markt voor vegetarische schijven, biefstukken en burgers zit toch al in de lift.

Volledig scherm Gert Jan Gombert (links) presenteert de eerste plantaardige biefstuk , rechts productontwikkelaar Robin Haakmat. © Reinier van Willigen

Van 11 tot 17 maart vindt voor het tweede jaar op rij de nationale Week zonder vlees plaats. Door consumenten een week lang af te laten zien van vlees en vis, willen de initiatiefnemers een flexitarisch eetpatroon stimuleren in het belang van het milieu, de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

Voor Vivera in Holten, producent van vegetarische biefstukken, schijven en burgers, is de week reden om alle verloven in te trekken, zegt commercieel directeur Gert Jan Gombert. ,,Wij bieden in die week onze producten met korting aan bij supermarkten. Zij doen ons assortiment die week in de aanbieding in hun winkels. Vorig jaar leverde dit ons 50 procent meer omzet in die week, dit jaar verwachten we zelfs 75 procent meer dan in een normale week.’' Het betekent alle hens aan dek in Holten, want vers voedsel kun je niet vooruit produceren. ,,Dus geen verlof voor onze medewerkers die week en via uitzendbureaus regelen we extra handjes.’'

Campagne

Aan de Week zonder Vlees doen dit jaar 69 partijen mee: supermarkten en andere winkels, voedselproducenten, maar bijvoorbeeld ook de Provincie Overijsel. Via een uitgebreide mediacampagne wijst de campagneorganisatie op wat je bespaart als je een week geen vlees eet: 76 kilometer autorijden, 770 gram vlees en 130 liter water. Vorig jaar deden 32.000 mensen mee.

Populariteit

Het gaat de producenten van vleesvervangers toch al voor de wind. Sinds 2009 neemt in Nederland de vleesconsumptie af en kiezen steeds meer mensen voor plantaardige alternatieven. Vivera, De Vegetarische Slager, Valess, Quorn en Tivall hebben in Nederland samen ongeveer de helft van de markt voor vleesvervangers in handen. Ook multinationals als McDonalds spelen in op de trend. Zo voegde de fastfoodketen vegetarische kipburgers toe aan het assortiment. Vleesproducent Unox kwam met een vegetarische rookworst en zelfs Kips leverworst is er tegenwoordig in een vegetarische variant. De markt voor vleesvervangers groeit jaarlijks met zo’n 7 procent becijferden ABN-AMRO en onderzoeksbureau Future Markets insight vorig jaar. De vegasector zelf liet door onderzoeksbureau IRI becijferen dat de verkoop van vleesvervangers aan supermarkten zelfs met bijna twintig procent toenam in 2018.

Biefstuk

Vivera deed vorig jaar vooral goede zaken met de introductie van de vegetarische biefstuk. Ook in het buitenland was die populair. Gombert: ,,Iedereen wilde hem hebben. Voor ons een mooie gelegenheid om ook de rest van ons assortiment daar in de schappen te krijgen.’' Vivera levert inmiddels aan 27 landen in Europa. Zo nodig passen ze de receptuur aan de plaatselijke voorkeuren aan. ,,In Italië, een grote afnemer van ons, gebruiken ze minder zout en peper. Daar houden wij rekening mee.’' De Holtense onderneming is druk doende met de ontwikkeling van nieuwe producten, maar doet daar nog geen uitspraken over. ,,We willen de concurrentie graag een stap voorblijven.’'