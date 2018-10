Ambulancedienst IJsselland neemt vervoer van mensen met verward gedrag over van politie

Het aantal incidenten met verwarden stijgt in deze regio al enkele jaren. De eerste zorg voor de doelgroep kwam tot nu toe vooral op het bordje van de politie terecht. Want meestal wordt bij een incident de politiemeldkamer gebeld. Maar al te vaak belandden deze personen in een politiecel voordat de diagnose kon worden gesteld.

Politie en ggz wilden dit anders geregeld hebben, want de impact van opsluiting in een cel op mensen met verward gedrag is groot.

Speerpunt

In regionaal verband is de afgelopen tijd hard gewerkt om de zorg te verbeteren. Een van de speerpunten was de 24/7 bereikbaarheid van de ggz. Dat is sinds kort geregeld met het Team Via van de GGD IJsselland.

Als sluitstuk van de verbeterde zorg zijn nu ook afspraken gemaakt over het vervoer. Dat gebeurt in het vervolg in principe altijd per ambulance. Deze vervoert de persoon met verward gedrag naar de eerste check bij ggz-instelling Dimence. Dat bevestigt projectleider ambulancezorg bij de RAV IJsselland, Erik de Leeuw. ,,Mits er sprake is van een strafbaar feit of lichamelijk letsel. Dan handelt de politie of vervoeren wij de persoon naar het ziekenhuis.''

Volgens de RAV IJsselland is het aantal van dit soort ritten ,,te verwaarlozen'' waardoor geen speciale psycholances met ggz-hulpverleners ingezet hoeven te worden. Deze rijden al wel in andere regio's in het land. Ambulancemedewerkers in IJsselland krijgen extra scholing in het benaderen en verzorgen van mensen die verward gedrag vertonen. Wanneer er sprake is van een bedreigende situatie dan moeten zij assistentie van de politie vragen.