‘Anderhalve meter bier, zonder anderhalve meter afstand’

Bij mij op de markt in Zutphen is al een paar weken een soort grappige houten ski hut verrezen. Je kunt er via een drivethru hamburgers bestellen, maar ook koffie en bier. Het staat op de plek waar normaal gesproken het terras is van het café. Tja, als café eigenaar moet je wat in deze tijden. Niet dat het er heel druk is, overigens. Maar deze dag besluit ik toch even een koffietje bij de hut te bestellen.