Attractieparken in de regio zien abonnementscijfers kelderen, dierenparken amper: ‘Wij zien juist een toename’

Bij attractiepark Slagharen laat de sluiting door corona zijn sporen na in de abonnementscijfers ,,Wij zien wel een forse terugloop in de abonnees”, zegt commercieel directeur Jo-Ann Venema. ,,Officiële aantallen kan ik niet geven, maar dat loopt wel in de tientallen procenten.”

Ook bij Avonturenpark Hellendoorn is een daling te zien. ,,Bij ons is dat ook teruggelopen in vergelijking met vorig jaar”, aldus Tim Golstein, directeur van Avonturenpark Hellendoorn. Vooral de onzekerheid voor abonnementhouders speelt daar volgens Golstein een rol in. ,,Mensen hadden geen datum voor wanneer ze weer konden gaan. Veel sluiten dan geen nieuw abonnement af.”

Bij pretpark Julianatoren in is er niet zozeer een afname te zien. ,,Het is dat wij op een gegeven moment de verkoop van abonnementen on hold hebben gezet, door de onzekerheid van wat je kan bieden”, zegt woordvoerder Nick Vrielink. ,,Wel was er de mogelijkheid om je abonnement gratis over te zetten naar volgend jaar. Dat hebben ook veel mensen gedaan.”

Tickets aan goed doel

Of Walibi minder abonnementen heeft verkocht dan vorig jaar, is volgens woordvoerder Mandy van der Tak van het attractiepark in Biddinghuizen op dit moment moeilijk te zeggen. ,,Wel hebben we vorig jaar een compensatieregeling getroffen voor de abonnees. Daarin konden ze kiezen uit geld terug krijgen, het abonnement gratis verlengen tot het jaar erop of tickets schenken aan een goed doel. We zagen dat de meeste mensen voor dat laatste hebben gekozen.”

Extra pijn

Extra pijn doet het als juist mensen met een abonnement afzeggen, vindt Venema. ,,Dat zijn de echte fans die vaak komen. Die wil je natuurlijk behouden, dus dat is wel heel jammer.” Golstein van Avonturenpark Hellendoorn sluit zich daarbij aan. ,,Het zijn echt je ambassadeurs. We hopen dat zij later toch weer zullen komen.”

Toename abonnementen

Een wereld van verschil vergeleken met dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote, dat juist een toename ziet in abonnementshouders ziet. ,,Zelfs tijdens de lockdown, toen er nog geen duidelijkheid was of we open konden”, vertelt eigenaresse Marlisa Wareman. ,,Dat komt echt omdat veel bezoekers ons willen steunen. We zijn maar een klein park en de vaste bezoekers kennen ons. Ik denk dat dat echt in ons voordeel speelt.”

Ook bij de Apenheul in Apeldoorn heeft corona niet veel invloed gehad op de abonnementscijfers. Een toename is daar niet te zien, maar veel mensen hebben alsnog een nieuw abonnement afgesloten, volgens woordvoerder Joukje Groot. ,,We hebben de mensen met een seizoenkaart gebeld en het overgrote deel wilde toch weer een nieuw abonnement afsluiten.”

Bij het Dolfinarium ligt het aantal abonnementen wel iets lager dan gemiddeld. ,,Omdat wij er vorig seizoen voor hebben gekozen om te stoppen met promotie en verkoop van abonnementen, vanwege de beperkte capaciteit van ons park”, laat front-office manager Wart de Goede weten.