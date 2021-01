Avondklok zorgt voor oorverdovende stilte in de straten van Oost-Nederland, Urk extreme uitzondering

VideoDe avondklok-dag zorgde na 21.00 uur voor verlaten straten in Oost-Nederland. Zo rustig als vanavond zal het in de binnensteden zelden zijn geweest. Urk vormde de uitzondering op de regel. Lees onderaan het artikel terug hoe deze historische avond verliep in deze regio.

Het straatbeeld in Zwolle, Apeldoorn en Deventer was vanaf 21.00 uur exact zoals het kabinet het voor ogen had: stil en verlaten. Of het nou winkelcentra, parkeergarages, stations of pleinen betrof: er was amper iemand te bekennen. De enkeling die wel op straat was, droeg een oranje Thuisbezorgd-jas of had in de hond een reden gevonden om toch de deur uit te kunnen.

Voor de politie in Deventer was het allemaal ook nog even wennen, zo bekenden de agenten die onze fotograaf op de Brink staande hielden. ,,Dit is nieuw voor ons. Ook om in te schatten wie wel of niet op straat mag. Zeker met mensen in auto’s. Voetgangers en fietsers zijn simpeler aan te spreken.”

Rellen

Alleen op Urk was van rust nooit sprake. Bij de haven meldden zich al voor 21.00 uur honderden auto’s. De tekst ‘anti-lockdown’ maakten hun intentie snel duidelijk.



Het escaleerde nadat een GGD-testlocatie in brand was gezet. De politie werd later op de avond bekogeld met vuurwerk en stenen. Zij moesten handhavend optreden, zetten daarbij honden in en arresteerden meerdere relschoppers. De burgemeester van Urk zegt zich te schamen voor de gebeurtenissen vanavond.

Lees hieronder alles terug in ons liveblog.

Volledig scherm Team Verkeer van de regio IJsselland staat al het verkeer te controleren net buiten Raalte. © Rens Hulman