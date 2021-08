Baby en gezin gered van brandend schip op IJsselmeer

Het schip de Octopoda voer tussen Lelystad en Urk toen de noodmelding uitging. Teun Molenaar van de KNRM Urk: ,,In zo’n geval nemen we de brandweer mee aan boord als we er naar toe varen. We hebben blusmiddelen aan boord, maar niet de expertise die de brandweer heeft. Dan varen we uit met 30 knopen, dat is zo’n 60 kilometer per uur. Binnen een kwartier waren we bij het schip.”