'Baby-verkrachter' uit Epe hoort verlenging van tbs met 2 jaar tegen zich eisen

De verbinding met Van Z. komt na enig gemorrel en vertraging via Skype tot stand. Op het grote scherm zien we in verschillende kleine schermpjes wie er allemaal aan de zitting deelnemen. Van Z. is te zien samen met een gezondheidszorgpsycholoog van de Mesdag kliniek, zijn advocate vanuit haar eigen woonplaats en nog twee rechters in de meervoudige kamer. Het is een bijzondere zitting, zo in dit corona-tijdperk, zegt de voorzitter van de Rechtbank.